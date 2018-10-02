Россия в 2018 году вышла на второе место в мире по числу проданных турпутевок

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-02T16:27:46+03:00

Россия в 2018 году заняла второе место в мире по количеству проданных турпутевок Фото: Евгения ГУСЕВА

Услугами туроператоров в этом году воспользовались больше 2,5 млн человек, что позволило занять второе место после Турции

Изменить размер текста: A A

В 2018 году Россия впервые заняла второе место в мире по числу проданных туристических путевок. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в этом году было реализовано около 2,5 млн турпутевок.

«Выход России на второе место в части организованного туризма можно считать прорывом. Я напомню, раньше сегмент организованного туризма занимал в совокупном потоке туристов в России не более 10-15% от объема продаж», - сказала Ломидзе на пресс-конференции.

Она отметила, что первое место в этом рейтинге заняла Турция.

В прошлом году Россия занимала только шестое место. В настоящее время наша страна обошла в рейтинге такие страны, как Испания, Греция, Кипр, Таиланд.

"Мы поднялись в рейтинге за счет очень хорошей работы туроператоров", - подчеркнула исполнительный директор АТОР, передает ТАСС.