20-летнюю россиянку нашли убитой в студенческом общежитии в Бельгии
В Бельгии погибла российская девушка Юлия С. 20-летнюю россиянку нашли зарезанной в одной из комнат студенческого общежития.
Трагедия случилась в городе Кортрейк. Руководство общежития сообщило в полицию об убийстве.
20-летний выходец из Ирана Мохамад М. напал с ножом на студентов, находящихся в одной из комнат. От ножевых ранений скончалась россиянка и 20-летний гражданин Афганистана, сообщает De Standaard.
Подозреваемый в убийстве молодых людей задержан. Очевидцы сообщают, что парень напал на студентов с ножом и нанес им смертельные ранения. Что именно вынудило молодого человека на такой шаг, пока не известно.
Преступника удалось задержать в местном госпитале. Молодой человек обратился к врачам за помощью, так как получил многочисленные резанные раны рук. Медики сообщили в полицию о подозрительном пациенте. К тому моменту у полиции уже была информация о двойном убийстве.
Полицейские ведут следствие, сообщает сайт «Дни.ру».