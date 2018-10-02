20-летнюю россиянку нашли убитой в студенческом общежитии в Бельгии

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-02T16:32:25+03:00

Девушку и ее приятеля зарезал выходец из Ирана

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В Бельгии погибла российская девушка Юлия С. 20-летнюю россиянку нашли зарезанной в одной из комнат студенческого общежития.

Трагедия случилась в городе Кортрейк. Руководство общежития сообщило в полицию об убийстве.

20-летний выходец из Ирана Мохамад М. напал с ножом на студентов, находящихся в одной из комнат. От ножевых ранений скончалась россиянка и 20-летний гражданин Афганистана, сообщает De Standaard.

Подозреваемый в убийстве молодых людей задержан. Очевидцы сообщают, что парень напал на студентов с ножом и нанес им смертельные ранения. Что именно вынудило молодого человека на такой шаг, пока не известно.

Преступника удалось задержать в местном госпитале. Молодой человек обратился к врачам за помощью, так как получил многочисленные резанные раны рук. Медики сообщили в полицию о подозрительном пациенте. К тому моменту у полиции уже была информация о двойном убийстве.

Полицейские ведут следствие, сообщает сайт «Дни.ру».