2018-10-02T16:58:28+03:00
Политика

Порошенко наградил Болтона именным оружием

Советник президента США по национальной безопасности удостоен награды «за значительный личный вклад в укрепление украинско-американского сотрудничества»
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко наградил именным оружием советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

"За значительный личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества постановляю: наградить отличием "Именное огнестрельное оружие" Джона Болтона – советника президента Соединенных Штатов Америки", — сообщается в указе Порошенко, передает агентство "Украинские новости".

По информации СМИ, Болтон был награжден пистолетом "Форт-12" калибра девять миллиметров с боевым комплектом из 16 патронов.

"Согласно положению об отличии "Именное огнестрельное оружие", им могут быть награждены лица офицерского состава вооруженных сил Украины и других военных формирований", — отмечает агентство.

Напомним, 24 августа Болтон побывал с официальным визитом в Киеве в честь 27-й годовщины независимости Украины.

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