Порошенко наградил Болтона именным оружием
Президент Украины Петр Порошенко наградил именным оружием советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
"За значительный личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества постановляю: наградить отличием "Именное огнестрельное оружие" Джона Болтона – советника президента Соединенных Штатов Америки", — сообщается в указе Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
По информации СМИ, Болтон был награжден пистолетом "Форт-12" калибра девять миллиметров с боевым комплектом из 16 патронов.
"Согласно положению об отличии "Именное огнестрельное оружие", им могут быть награждены лица офицерского состава вооруженных сил Украины и других военных формирований", — отмечает агентство.
Напомним, 24 августа Болтон побывал с официальным визитом в Киеве в честь 27-й годовщины независимости Украины.