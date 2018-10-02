Hyundai отзывает более 28 тысяч автомобилей в России

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-02T17:34:18+03:00

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Компания "Хендэ Мотор Мануфактуринг" (официальный представитель Hyundai на российском рынке) объявила от отзыве 28,683 автомобилей марки Hyundai Creta в России. Причиной названа возможная проблема с топливным шлангом.

"Отзыву подлежат автомобили Hyundai Creta, реализованные с первого VIN-номера по 29 ноября 2017 года, согласно приложению. Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга", — говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев. Компания продиагностирует на отзываемых автомобилях просвет между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости. В случае необходимости трубку заливной горловины заменят на новую.

В дальнейшем представители "Хендэ Мотор Мануфактуринг" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр с целью провести ремонт.