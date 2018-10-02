2018-10-02T17:47:03+03:00
Спорт

Станислав Черчесов завел себе официальную страницу в Instagram

Вести аккаунт главного тренера сборной России по футболу будут помощники Черчесова
Ася РОМАНЧУК
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Станислав Черчесов завел официальный аккаунт в Instagram. ФОТО: https://www.instagram.com/stanislav.cherchesov.official/Станислав Черчесов завел официальный аккаунт в Instagram. ФОТО: https://www.instagram.com/stanislav.cherchesov.official/
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Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов завел себе страницу в Instagram. В официальном аккаунте будут появляться новости из футбольного мира.

«Приветствуем вас в официальном Instagram-аккаунте Станислава Черчесова. Теперь у нас есть еще один способ поделиться с вами последними новостями и свежими фотографиями», — говорится в приветственной подписи к первому фото.

Вести страничку будет не лично Станислав Черчесов, а администраторы его официального сайта.

За несколько часов на страничку подписались более 13 тысяч человек.

Станислав Черчесов стал во главе российской сборной по футболу 10 августа 2016 года.

Под руководством тренера команда смогла дойти до четвертьфинала на чемпионате мира по футболу. Это лучший результат нашей команды за все время участия в международных турнирах.

Результаты, показанные нашей сборной, позволили ФИФА высоко оценить работу Черчесова, он был включен в десятку лучших тренеров мира, сообщает газета «Известия».

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