Глава совета землячеств Украины в Москве призвал отменить советский указ о передаче Крыма УССР

СЕГОДНЯ 18:08 2018-10-02T18:08:54+03:00

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Российскому парламенту необходимо отменить указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области в состав Украинской ССР. Такое мнение выразил председатель совета землячеств Украины в Москве Николай Лях.

По его словам, Государственная дума и Совет Федерации РФ должны отменить акт 1954 года, будучи законодательными органами страны-правопреемницы СССР.

«Мы должны обратиться и в Госдуму, и в Совет Федерации, так как в Совфеде создана специальная группа, которая анализирует эти документы, и в Госдуме неоднократно эти вопросы поднимаются. Необходимо еще раз инициировать этот вопрос в Госдуме», - подчеркнул Лях.

Глава землячеств отметил, что Крым двигался в сторону самоопределения все время пребывания в составе независимой Украины.

«Отмена советских актов 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР положила бы конец любым притязаниям на полуостров со стороны соседнего государства», - считает Лях.

Ранее в Крым с ознакомительным визитом прибыли представители украинской диаспоры из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдавии, Грузии, Литвы. В рамках поездки состоялся круглы стол на тему «Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом».