2018-10-02T19:38:25+03:00
В мире

В Стамбуле выехавший на тротуар автомобиль сбил несколько пешеходов

В результате ДТП пострадали пять человек, водить транспортного средства задержан
Денис СУХОВ
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В Стамбуле выехавший на тротуар автомобиль сбил несколько пешеходовВ Стамбуле выехавший на тротуар автомобиль сбил несколько пешеходовФото: REUTERS
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В Стамбуле пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в оживленном районе Бакыркёй, непосредственно прилегающего к аэропорту Ататюрка.

Как сообщает местный телеканал NTV со ссылкой на показания свидетелей, непосредственно происшествию предшествовала потасовка на улице, в которую пытались вмешаться прохожие.

По всей видимости, один их участников драки намеревался уехать на своем автомобиле, но, вероятно, не справился с управлением и выехал на тротуар, где начал беспорядочно сбивать пешеходов.

Водитель транспортного средства попытался скрыться с места происшествия, но в итоге был задержан полицией. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходима медицинская помощь. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в подмосковных Мытищах автобус протаранил группу людей, переходиших дорогу по зебре. В результате три человека получили серьезные ранения, двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

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