В Стамбуле выехавший на тротуар автомобиль сбил несколько пешеходов
В Стамбуле пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в оживленном районе Бакыркёй, непосредственно прилегающего к аэропорту Ататюрка.
Как сообщает местный телеканал NTV со ссылкой на показания свидетелей, непосредственно происшествию предшествовала потасовка на улице, в которую пытались вмешаться прохожие.
По всей видимости, один их участников драки намеревался уехать на своем автомобиле, но, вероятно, не справился с управлением и выехал на тротуар, где начал беспорядочно сбивать пешеходов.
Водитель транспортного средства попытался скрыться с места происшествия, но в итоге был задержан полицией. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходима медицинская помощь. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.
Ранее в подмосковных Мытищах автобус протаранил группу людей, переходиших дорогу по зебре. В результате три человека получили серьезные ранения, двоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.