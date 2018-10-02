Корабль НАТО впервые проследовал по Северному морскому пути

СЕГОДНЯ 21:01 2018-10-02T21:02:23+03:00

За походом французского корабля тылового обеспечения «Рона» наблюдали средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов РФ в зоне их ответственности

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По Северному морскому пути впервые проследовал корабль НАТО — французский корабль тылового обеспечения «Рона».

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«При следовании от норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски французское судно «вели» средства радиотехнической разведки Северного и Тихоокеанского флотов в зонах их ответственности в Российской Арктике», - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что «Рона» не обладает ледовой защитой, поэтому поход корабля был сопряжен с определенным риском. Российские моряки держали наготове средства спасения, чтобы в случае необходимости придти на помощь французским коллегам.

«Рона» (названа в честь реки во Франции) относится к классу кораблей поддержки и помощи, вошла в состав ВМС Франции 6 июля. Суда такого типа не имеют вооружения, могут использоваться в качестве буксиров, сопровождать морские группы или подводные лодки; проводить спасательных операции на море, устранять загрязнения окружающей среды, работать в военных портах. «Рона» обладает водоизмещением в 2600 тонн, ее экипаж составляет 17 человек, а автономность плавания достигает 30 дней.

Северный морской путь проходит по морям Северного ледовитого океана и части Тихого океана, является кратчайшим морским маршрутом из Дальнего Востока в Северную Европу. В последние годы грузопоток по Севморпути стремительно увеличивается, чем также способствует потепление климата.