СЕГОДНЯ 21:19 2018-10-02T21:19:41+03:00

Путин создал в администрации президента Управление по приграничному сотрудничеству Фото: REUTERS

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о преобразовании президентского управления по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ в управление по приграничному сотрудничеству.

«В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: преобразовать Управление президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в Управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», - говорится в тексте документа, опубликованного пресс-службой Кремля.

Руководителем нового органа стане Олег Говорун. Кроме того, главе президентской администрации Антону Вайно поручено в течение месяца утвердить структуру и штатное расписание преобразованного управления.

В задачу Управления по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией входило обеспечение президентской деятельности по взаимодействию с этими государствами для обеспечения эффективного развития двусторонних отношений.