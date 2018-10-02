2018-10-02T22:59:03+03:00
Спорт

ЦСКА - Реал Мадрид: армейцы выигрывают после первого тайма со счетом 1:0

Гол в ворота испанского гранда забил Влашич
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никола Влашич - автор гола в ворота ЦСКА.Никола Влашич - автор гола в ворота ЦСКА.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве на стадионе "Лужники" завершился первый тайм матча 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Мадридский "Реал" гостит у столичного ЦСКА. И стартовые 45 минут поединка завершились совершенно неожиданно для всех. Армейцы выигрывают у грозного испанского клуба со счетом 1:0.

На 2-й минуте матча счет в поединке после грубой ошибки в обороне мадридского "Реала" забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Он в этом сезоне играет за армейцев после перехода из английского "Эвертона" на правах аренды. Хорват - уже один из лидеров столичной команды.

В матче наступил 15-минутный перерыв, после которого поединок в "Лужниках" будет продолжен.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка.

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