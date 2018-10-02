Новым президентом Ирака избран Бархам Салех
Новым президента Ирака избран представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салех. За него во вторник, 2 октября, проголосовали 165 депутатов Совета представителей (иракского парламента), на заедании присутствовал 301 из 329 законодателей.
Бархам Салех уже принял присягу, пообещав сохраню единство Ирака и его независимость, а также трудиться «в рамках федеральной демократической системы республики».
«Я буду президентом для Ирака, а не какой-то отдельной группы или заинтересованных лиц», - подчеркнул он.
Кроме того, новоизбранный глава государства пообещал не допустить новых кризисов и сосредоточить усилия на служении иракскому народу.
В первую очередь Салеху предстоит выбрать премьер-министра, который сформирует новое правительство. Клавным претендентом на пост главы иракского кабмина считается бывший министр нефти Адель Абдель Махди, передает ТАСС.