Новым президентом Ирака избран Бархам Салех

2 Окт. 23:20 2018-10-02T23:20:23+03:00

Новым президентом Ирака стал Бархам Салех от Патриотического союза Курдистана (ПСК) Фото: REUTERS

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Новым президента Ирака избран представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салех. За него во вторник, 2 октября, проголосовали 165 депутатов Совета представителей (иракского парламента), на заедании присутствовал 301 из 329 законодателей.

Бархам Салех уже принял присягу, пообещав сохраню единство Ирака и его независимость, а также трудиться «в рамках федеральной демократической системы республики».

«Я буду президентом для Ирака, а не какой-то отдельной группы или заинтересованных лиц», - подчеркнул он.

Кроме того, новоизбранный глава государства пообещал не допустить новых кризисов и сосредоточить усилия на служении иракскому народу.

В первую очередь Салеху предстоит выбрать премьер-министра, который сформирует новое правительство. Клавным претендентом на пост главы иракского кабмина считается бывший министр нефти Адель Абдель Махди, передает ТАСС.