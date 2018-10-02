2018-10-02T23:20:23+03:00
Политика

Новым президентом Ирака избран Бархам Салех

За представителя Патриотического союза Курдистана проголосовали 165 депутатов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Новым президентом Ирака стал Бархам Салех от Патриотического союза Курдистана (ПСК)Новым президентом Ирака стал Бархам Салех от Патриотического союза Курдистана (ПСК)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новым президента Ирака избран представитель Патриотического союза Курдистана Бархам Салех. За него во вторник, 2 октября, проголосовали 165 депутатов Совета представителей (иракского парламента), на заедании присутствовал 301 из 329 законодателей.

Бархам Салех уже принял присягу, пообещав сохраню единство Ирака и его независимость, а также трудиться «в рамках федеральной демократической системы республики».

«Я буду президентом для Ирака, а не какой-то отдельной группы или заинтересованных лиц», - подчеркнул он.

Кроме того, новоизбранный глава государства пообещал не допустить новых кризисов и сосредоточить усилия на служении иракскому народу.

В первую очередь Салеху предстоит выбрать премьер-министра, который сформирует новое правительство. Клавным претендентом на пост главы иракского кабмина считается бывший министр нефти Адель Абдель Махди, передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские туристы после «дела Скрипалей» стали чаще посещать Солсбери
Это было круче, чем на чемпионате мира по футболу! ЦСКА победил в "Лужниках" мадридский "Реал" 1:0
В Лондоне мужчина с ножом напал на пассажиров метро
Помпео встретится с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября
Постпред США при НАТО заявила, что не грозила России упреждающими ударами в случае нарушения ДРСМД
Несколько тысяч протестующих сторонников Пашиняна блокируют здание парламента Армении
ЦСКА - Реал Мадрид: армейцы выигрывают после первого тайма со счетом 1:0
CNN: Главе Пентагона отправили конверт с токсичным рицином
Пашинян пообещал уйти в отставку после увольнения ряда министров
Bloomberg внес владельца сети «Красное и Белое» в список долларовых миллиардеров
Путин создал в администрации президента Управление по приграничному сотрудничеству
ЦСКА - Реал: Дзагоев и Чалов появятся в стартовом составе армейцев на игру
Матч ЦСКА - Реал: Лука Модрич остался в запасе мадридского "Реала"
Корабль НАТО впервые проследовал по Северному морскому пути
Индия закупит российские ЗРК С-400, несмотря на угрозы Вашингтона
«Не осознают степень ответственности»: Захарова ответила на заявление о готовности НАТО уничтожать российские ракеты
В Стамбуле выехавший на тротуар автомобиль сбил несколько пешеходов
Путин потребовал от правительства окончательно решить проблему обманутых дольщиков
Москва вошла в топ лучших городов для осеннего путешествия
Леонид Кучма покинул трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе
«Лидеры России» выходят на старт
Путин обсудит с Курцем состояние и перспективы отношений России и Австрии
Постпред США при НАТО: Вашингтон готов уничтожить российские ракеты
Глава совета землячеств Украины в Москве призвал отменить советский указ о передаче Крыма УССР
В Великобритании за особо тяжкие преступления будут лишать гражданства