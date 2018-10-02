Это было круче, чем на чемпионате мира по футболу! ЦСКА победил в "Лужниках" мадридский "Реал" 1:0

2 Окт. 23:58 2018-10-02T23:59:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве на стадионе "Лужники" завершился матч 2 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Мадридский "Реал" приехал в гости к столичному ЦСКА, который переехал на время Лиги Чемпионов.

Победный мяч на 2-й минуте поединка забил хорватский легионер ЦСКА Марио Влашич. До конца матча "Реал" ничто не смог сделать.

ЦСКА сенсационно победил мадридский "Реал" 1:0. В конце матча красную карточку получил Игорь Акинфеев. И в воротах у армейцев появился молодой Георгий Кырнац. Судья добавил более 8 минут к поединку.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка.