2018-10-03T03:35:26+03:00
Экономика

ВТБ объявил о выкупе 85% акций банка «Возрождение»

Окончательная интеграция банков планируется в 2020 году
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ВТБ получил 85% акций банка «Возрождение». Фото: пресс-служба ВТБВТБ получил 85% акций банка «Возрождение». Фото: пресс-служба ВТБ
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ВТБ приобрел 85% акций банка «Возрождение» у фонда Bonum Capital, о чем сообщила пресс-служба Внешторгбанка.

«ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD закрыли сделку по приобретению ВТБ контрольного пакета акций банка «Возрождение» (85%) после получения всех необходимых согласований со стороны регулятора и в соответствии с решением Наблюдательного совета ВТБ от 25 сентября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВТБ в определенные законом сроки направит миноритарным акционерам «Возрождения» обязательное предложение о выкупе пакетов обыкновенных акций. Они смогут воспользоваться этим предложением до до января 2019 года, а в следующем 2020 году планируется полностью завершить интеграцию банков, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 сентября Наблюдательный совет ВТБ одобрил решение о приобретении контрольного пакета акций банка «Возрождение» у фонда Bonum Capital, при этом Внешторгбанк намерен сохранить как команду, так и ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения». При этом уточнялось, что сделка является денежной, ее условия и цену банк не раскрывает.

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ВТБ предлагает клиентам бесплатное открытие спецсчетов в рамках законодательства о закупках

Банк ВТБ приступил к открытию спецсчетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для проведения закупок на электронных площадках в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Открытие, обслуживание счетов, а также блокировка и разблокировка денежных средств для участия в торгах осуществляются бесплатно (подробности).

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