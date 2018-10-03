2018-10-03T09:52:43+03:00
В мире

Актрису Фань Бинбин оштрафовали на $70 млн за неуплату налогов

Также значительную сумму должны будут выполнить компании, представляющие интересы китаянки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китайскую актрису Фань Бинбин оштрафовали за уклонение от уплаты налоговКитайскую актрису Фань Бинбин оштрафовали за уклонение от уплаты налоговФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайские власти обязали одну из самых высокооплачиваемых актрис страны Фань Бинбин выплатить задолженности и штрафы на сумму 479 млн юаней (около 70 млн долларов) за уклонение от уплаты налогов.

О нарушениях стало известно еще в июне этого года. Тогда в интернете появилась информация о том, что 37-летняя актриса использовала двойные контракты - в одном документе она указывала свои реальные доходы, а в другом - значительно меньшую сумму. Именно последний вариант направлялся в налоговые службы. В ходе расследования подозрения были подтверждены.

Между тем, только за участие в съемках фильма "Несгибаемый дух" Фань Бинбин получила 30 млн юаней (около 4,4 млн долларов), из них налоги были списаны лишь с 10 млн юаней. Остальную сумму 37-летняя женщина скрыла от ведомств.

Теперь же она должна выплатить все имеющиеся задолженности и штрафы. Та же участь ждет и компании, которые представляли интересы актрисы. Общая сумма выплат, по данным BBC, составит порядка 883 млн юаней (129 млн долларов). Если штрафы не будут выплачены вовремя в отношении Бинбин и ее представителей возбудят уголовное дело.

Сама актриса, сыгравшая в таких фильмах, как "Люди Икс" и "Железный Человек", уже извинилась перед своими поклонниками и заявила, что ей очень стыдно за содеянное.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад Фань Бинбин попала в топ-5 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда по версии Forbes. На конце августа 2016 года ее годовой доход составил 17 млн долларов.

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