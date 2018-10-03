Опрос: треть россиян считают, что старость начинается в возрасте от 50 до 59 лет

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-03T10:01:52+03:00

Треть россиян считают, что старость начинается в возрасте от 50 до 59 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Другая треть опрошенных заявили, что старым человек становится в период с 60 до 69 лет

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Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, в каком возрасте, по мнению россиян, начинается старость. Треть жителей России (32%) заявили, что люди становятся старыми в возрасте от 50 до 59 лет. Другая треть опрошенных (31%), что старость начинается в период с 60 до 69 лет.

Как следует из итогов исследования, 16% россиян считают, что старость начинается в 70-79 лет. Всего 6% заявили, что старым может быть человек после 80, а 4% респондентов уверены, что старость начинается в возрасте 40-49 лет. Кроме того, 1% опрошенных думают, что старым можно быть до 40 лет. Средний возрастной рубеж, за которым начинается старость, составляет 63 года.

Результаты опроса свидетельствуют, что представители старшего поколения (60+) проводят свободное время на даче (49%) или за просмотром телевизором (41%), 26% гуляют на свежем воздухе, 22% любят читать газеты и журналы, а 19% проводят время в интернете.