2018-10-03T11:46:07+03:00
В мире

Постпред США при НАТО отказалась от своих слов об уничтожении российских ракет

Ранее Кэй Бэйли Хатчисон заявила о готовности Вашингтона нанести удар по российским ракетам, которые якобы нарушают условия ДРСМД 1987 года
Екатерина БОЛГОВА
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Постпред США при НАТО Кэй Бэйли ХатчисонПостпред США при НАТО Кэй Бэйли ХатчисонФото: REUTERS
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Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон отказалась от своих слов о превентивном ударе по российскому оружию, которое, по ее словам, разрабатывается Россией в нарушение Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) 1987 года.

"Я не говорила о том, чтобы наносить превентивный удар по России", — написала Хатчисон в своем микроблоге в Twitter.

Она отметила, что российской стороне "следует вернуться" к выполнению положений ДРСМД, иначе Соединенные Штаты будут вынуждены учитывать потенциальные возможности России для защиты интересов Вашингтона и НАТО.

Напомним, ранее на пресс-конференции перед встречей глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе Хатчисон заявила о готовности Вашингтона нанести удар по российским ракетам, которые якобы нарушают условия ДРСМД.

"В таком случае мы будем изучать возможность того, чтобы обезвредить ракету, которая может достичь любую из наших стран в Европе или американскую Аляску. Так что это в интересах нас всех, и Канады тоже, я полагаю", — сказала постпред США при НАТО.

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