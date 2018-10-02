Постпред США при НАТО: Вашингтон готов уничтожить российские ракеты

СЕГОДНЯ 18:09 2018-10-02T18:09:02+03:00

По словам Кэй Бэйли Хатчисон, США рассмотрят вариант нанесения удара еще до того, как оружие будет готово к применению

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Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон готов уничтожить разрабатываемое Россией оружие, нарушающее Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). По ее словам, США рассмотрят сценарий нанесения удара еще до того, как оружие будет выпущено, если оно будет относиться к числу запрещенных договором.

«В таком случае мы будем изучать возможность уничтожить ракету, которая может ударить по любой из наших стран», — сказала постпред, передает агентство Reuters.

Она отметила, что Вашингтон «несколько лет пытается донести до России, что знают, что она нарушает соглашение». По ее словам, в США рассчитывают, что что союзники помогут им привлечь Россию к ответу.

Напомним, договор РСМД, подписанный в 1987 года, запрещает участникам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. США ранее обвиняли Россию в нарушении условий документа, не предъявляя доказательств. В Москве эти обвинения отвергают.