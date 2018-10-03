2018-10-03T12:17:32+03:00
Происшествия

Сотрудники московского бара сообщили ФСБ о готовящемся теракте

Звонок в правоохранительные органы поступил от работника заведения
Сакина НУРИЕВА
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В ночь на 3 октября в службу доверия Федеральной Службы безопасности поступил звонок о необходимости проверить бар на ул. Народного ОполченияВ ночь на 3 октября в службу доверия Федеральной Службы безопасности поступил звонок о необходимости проверить бар на ул. Народного ОполченияФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники бара на северо-западе Москвы сообщили ФСБ о готовящемся теракте в здании. В данный момент силовики проверяют информацию.

В ночь на 3 октября в службу доверия Федеральной Службы безопасности поступил звонок о необходимости проверить бар на ул. Народного Ополчения. В дальнейшем сообщение передали полиции. Сотрудники правоохранительных органов отследили звонок и выяснили адрес. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва».

В дальнейшем специалисты направились в квартиру на Нахимовском проспекте. В ней находилась 47-летняя женщина, которой и принадлежал телефон. Жительница квартиры сказала, что ничего не знает о звонке и во время его совершения спала.

Кроме того, в квартире находился 46-летний супруг женщины. Как оказалось, это он позвонил в ФСБ и пожаловался на бар, в котором работает. По его словам, в заведении происходят подозрительные вещи.

Гражданин также сообщил, что в ночное время к заведению подъезжают грузовики, из них выгружают металлические баллоны и относят в подвал.

Также мужчина сказал, что в баре регулярно собираются выходцы из Средней Азии, а руководство пивной запрещает досматривать некоторых из них.

"Заявитель выразил предположение, что в баре ведется подготовка к террористической атаке", - сообщил источник.

По данному факту органы проводят проверку.

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