В Таиланде по запросу Интерпола был задержан россиянин

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-03T12:34:12+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали россиянина, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Арест был произведен после получения соответствующего запроса от Интерпола.

Сообщается, что сначала в полицейское отделение провинции Чонбури поступила просьба от посольства РФ. Дипломаты попросили объявить в розыск некого Виталия Трофимова. Данный гражданин разыскивается на родине по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Проверка документации и имеющихся в базе сведений показала, что россиянин действительно находится в Таиланде по деловой визе, позволяющей заниматься предпринимательством. Правоохранители обнаружили его в Паттайе, где и провели задержание. Сейчас мужчина находится в миграционном бюро в ожидании экстрадиции, передает газета The Nation.

Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.

Между тем, ранее подобные случаи уже происходили на территории Таиланда. Власти РФ не впервые просят помощи в задержании вероятных преступников. Так, например, в конце 2016 года в Паттайе был задержан Дмитрий Филипсин, который скрывался от правосудия на протяжении трех лет, живя по поддельному украинскому паспорту, передает сайт kp.ru.