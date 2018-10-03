2018-10-03T12:34:12+03:00
Происшествия

В Таиланде по запросу Интерпола был задержан россиянин

По данным СМИ, некий Виталий Трофимов обвиняется в незаконном обороте наркотиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Таиланде по запросу Интерпола задержали россиянинаВ Таиланде по запросу Интерпола задержали россиянинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали россиянина, который обвиняется в незаконном обороте наркотиков. Арест был произведен после получения соответствующего запроса от Интерпола.

Сообщается, что сначала в полицейское отделение провинции Чонбури поступила просьба от посольства РФ. Дипломаты попросили объявить в розыск некого Виталия Трофимова. Данный гражданин разыскивается на родине по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Проверка документации и имеющихся в базе сведений показала, что россиянин действительно находится в Таиланде по деловой визе, позволяющей заниматься предпринимательством. Правоохранители обнаружили его в Паттайе, где и провели задержание. Сейчас мужчина находится в миграционном бюро в ожидании экстрадиции, передает газета The Nation.

Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало.

Между тем, ранее подобные случаи уже происходили на территории Таиланда. Власти РФ не впервые просят помощи в задержании вероятных преступников. Так, например, в конце 2016 года в Паттайе был задержан Дмитрий Филипсин, который скрывался от правосудия на протяжении трех лет, живя по поддельному украинскому паспорту, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Международный суд ООН частично удовлетворил иск Ирана к США по поводу санкций
Голодный, но счастливый: толстый кот потерял в весе и снискал мировую славу
Ученые нашли способ замедлить процесс старения
В Москве мужчина украл нижнее белье на 2,5 млн рублей
Глава Минобороны Сербии заявил, что миссия НАТО знала о провокации албанцев на севере Косова
Минстрой предложил использовать социальную ипотеку для расселения аварийного жилья
США передали Украине крупную партию летального оружия и боеприпасов
Экономист назвал четыре условия для отказа России от доллара
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: "Зенит" сыграет в Ростове-на-Дону, а "Спартак" в Москве
В СБУ ответили на угрозы Анатолия Пашинина
В Лос-Анджелесе задержали преступников, ограбивших 20 домов знаменитостей
Нобелевская премия по химии в 2018 году присуждена Арнольд, Смиту и Уинтеру за эволюцию ферментов и исследование пептидов
В рейтинге самых богатых американцев по версии Forbes Трамп потерял 138 позиций
В Китае из-за снегопада на трассах заблокированы более тысячи машин
Песков прокомментировал предложение Путина о декриминализации статьи о репостах
Совфед одобрил уголовное наказание за отказ в найме лиц предпенсионного возраста
В отношении "Натали Турс" возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В правительстве не обсуждают запрет долларовых расчетов
Сотрудники московского бара сообщили ФСБ о готовящемся теракте
Гражданская жена полковника Захарченко сбежала в США
Постпред США при НАТО отказалась от своих слов об уничтожении российских ракет
Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии
Порошенко предложил парламенту продлить "особый статус Донбасса" до конца 2019 года