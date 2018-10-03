2018-10-03T13:15:51+03:00
Происшествия

В Лос-Анджелесе задержали преступников, ограбивших 20 домов знаменитостей

Они оказались частью более крупной сети грабителей. Среди их жертв оказались Рианна и актриса Кристиан Милиан
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Некоторые из изъятых у грабителей вещей. Фото: LAPDНекоторые из изъятых у грабителей вещей. Фото: LAPD
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В Лос-Анджелесе задержали четырех человек подозреваемых в причастности к 20 случаев ограбления домов знаменитостей: актеров, музыкантов, продюсеров и спортсменов.

Лилиан Каррансу, глава отдела коммерческих преступлений отметила, что задержанные являются лишь частью более крупной сети грабителей, которые похитили имущество селебрити на насколько миллионов долларов.

Как выяснилось, дома для ограбления злоумышленники выбирали очень хитрым способом: изучали посты знаменитостей в социальных сетях и расписания отъездов владельцев.

После этого грабители выезжали на «разведку» на дорогих машинах и в брендовой одежде. Затем они возвращались на обычных машинах , проникали в дом через двери и окна. Злоумышленники забирали деньги, ювелирные украшения и ретировались до приезда полиции, сообщает издательство Associated Press.

Как отметила Лилиан Каррансу, в последние несколько месяцев были «обчищены» дома певицы Рианны, бейсболиста Ясиля Пуига, актрисы Кристиан Милиан.

Во время задержания преступников полиция изъяла 50 тысяч долларов, дорогие кошельки и украшения. К слову, полицейские нашли записную книжку одного из злоумышленников, в которой был список знаменитостей, которых четверка собиралась ограбить в ближайшее время: актер Мэтт Деймон и актриса Виола Дэвис.

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