2018-10-03T13:29:31+03:00
Спорт

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: "Зенит" сыграет в Ростове-на-Дону, а "Спартак" в Москве

Определились хозяева поля очередной стадии турнира
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Зенит" сыграет в Ростове-на-Дону."Зенит" сыграет в Ростове-на-Дону.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 3 октября, в Москве прошла жеребьевка хозяев полей матчей 1/8 финала Кубка России. Участники этой стадии турнира были опеределены на прошлой неделе по итогам встреч 1/16 данного турнира. Из главных событий - "Спартак" сыграет дома против "Анжи", "Локомотив" - тоже в Москве против "Енисея", а вот "Зенит" поедет в Ростов-на-Дону к клубу Валерия Карпина.

Полностью пары 1/8 финала таковы:

"Локомотив" - "Енисей",

"Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва),

"Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар",

"Ростов" - "Зенит",

"Спартак" - "Анжи",

"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула),

"Урал" (Екатеринбург) - "Нижний Новгород".

Своего соперника ждет футбольный клуб "Оренбург". 10 октября в Тюмени ЦСКА сыграет против местного клуба и в случае неудачи москвичей оренбуржцы поедут в Тюмень, а при другом раскладе Премьер-Лига проведет еще одну жеребьевку.

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