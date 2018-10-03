Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: "Зенит" сыграет в Ростове-на-Дону, а "Спартак" в Москве
В среду, 3 октября, в Москве прошла жеребьевка хозяев полей матчей 1/8 финала Кубка России. Участники этой стадии турнира были опеределены на прошлой неделе по итогам встреч 1/16 данного турнира. Из главных событий - "Спартак" сыграет дома против "Анжи", "Локомотив" - тоже в Москве против "Енисея", а вот "Зенит" поедет в Ростов-на-Дону к клубу Валерия Карпина.
Полностью пары 1/8 финала таковы:
"Локомотив" - "Енисей",
"Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва),
"Крылья Советов" (Самара) - "Краснодар",
"Ростов" - "Зенит",
"Спартак" - "Анжи",
"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула),
"Урал" (Екатеринбург) - "Нижний Новгород".
Своего соперника ждет футбольный клуб "Оренбург". 10 октября в Тюмени ЦСКА сыграет против местного клуба и в случае неудачи москвичей оренбуржцы поедут в Тюмень, а при другом раскладе Премьер-Лига проведет еще одну жеребьевку.