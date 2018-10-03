Глава Минобороны Сербии заявил, что миссия НАТО знала о провокации албанцев на севере Косова

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-03T14:22:24+03:00

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Министр обороны Сербии Александр Вулин прокомментировал ситуацию с косовский спецназом, который в конце сентября въехал на территорию населенного сербами севера Косова, нарушив тем самым ряд международных договоров. По его словам, международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) знала об этой провокации, но «притворялась, что не знает».

«Миссия знала, что происходит, была в курсе, присутствовала в самой колонне, где было несколько автомобилей ООН, беспилотники KFOR неслучайно летали (в этом районе). KFOR все отлично знал, но притворялся, что не знает», - сказал Вулин в эфире национального телевидения Сербии.

При этом глава Минобороны республики заметил, что такое поведение подрывает доверие сербов к миссии НАТО и к деятельности международных организаций на территории Косова и Метохии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 сентября более 100 косовских спецназовцев заняли позиции вокруг водохранилища Газиводе и взяли под контроль ГЭС «Газиводе», а также вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток. Это вызвало возмущение у Белграда, но никакие апелляции к Евросоюзу не были услышаны.