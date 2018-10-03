2018-10-03T16:04:30+03:00
Политика

Путин пообещал, что Россия продолжит отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе

При этом президент РФ считает, что максимальное санкционное давление развязало бы Москве руки для новых способов защиты своих интересов
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 3 октября, на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), пообещал, что Москва и впредь будет отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе.

«Мы отвечаем (на санкции), причем очень сдержанными шагами все это делаем - с тем, чтобы не навредить, прежде всего, самим себе. Мы и дальше так будем делать», - сказал глава нашего государства.

При этом российский лидер признался, что для РФ было бы хорошо, если бы против нашей страны уже ввели «все санкции, которые только можно ввести». «Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными», - пояснил президент.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 22 августа в отношении нашей страны начали действовать новые санкции США. Эти ограничения касаются запрета на поставки из Америки высоких технологий - электроники, лазеров, сенсоров и другого сложного оборудования. Между тем в ноябре Вашингтон должен приступить к рассмотрению второго пакета ограничительных мер.

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