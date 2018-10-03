2018-10-03T16:56:57+03:00
Политика

2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин
Александр ДЖУМАЕВ
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Владимир путин подписал указ о проведении года Вьетнама в России ФОТО Михаил Метцель/ТАССВладимир путин подписал указ о проведении года Вьетнама в России ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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В среду президент России Владимир Путин распорядился о проведении года Вьетнама в России. Также будет проведен год России во Вьетнаме. Целью мероприятий является развитие отношений между государствами.

В распоряжении, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации, также говорится об утверждении состава организационного комитета перекрестного года. В него было назначено 27 человек. Председателем комиссии стал заместитель председателя правительства России Владимир Акимов, а должность координатора работы российской части комитета получил Михаил Швыдкой. В состав комитета вошли также руководители Роспотребнадзора, Ростуризма и Росмолодежи.

Кстати, в этом году был успешно проведен перекрестный год России и Японии.

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