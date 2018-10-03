Девушка осталась инвалидом и потеряла ребенка из-за татуировки

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-03T17:35:36+03:00

16-летняя колумбийка сделала татуировку во время беременности. В результате в организм попала инфекция, которая оставила девушку инвалидом

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Решение сделать татуировку во время беременности для 16-летней колумбийки Луизы Фернанды стало роковым. О нем она сожалеет каждый день. Мастер занес в организм инфекцию, которая оставила девушку инвалидом.

После нанесения татуировки молодая колумбийска почувствовала себя плохо. Сначала списывала состояние на болезненную процедуру и беременность, но через несколько дней стало понятно, что дело в другом.

День ото дня Луиза Фернанда чувствовала себя все хуже и хуже, пришлось обратиться к врачам. Медики диагностировал инфекцию, которая попала в организм, а после смогла проникнуть в спинной мозг. Вирус постепенно парализовал клетки, и молодая женщина перестала ходить.

Врачи удалили жидкость, образовавшуюся под татуировкой. А вскоре образовалась новая проблема – аппендицит. Прием антибиотиков привел к выкидышу.

- Я потеряла сына, которого вынашивала. Из-за лекарств произошел выкидыш, -делится горьким опытом Луиза Фернанда.

Оправившись от сильной депрессии, девушка написала свою историю в социальных сетях и призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью.

Впереди у девушки сложная и дорогостоящая операция, на которую она собирает деньги. Чтобы восстановить здоровье потребуется сумма в 3,5 тысячи фунтов, примерно 300 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».