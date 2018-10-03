2018-10-03T17:35:36+03:00
Происшествия

Девушка осталась инвалидом и потеряла ребенка из-за татуировки

16-летняя колумбийка сделала татуировку во время беременности. В результате в организм попала инфекция, которая оставила девушку инвалидом
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Татуировка стала причиной серьезных заболеванийТатуировка стала причиной серьезных заболеванийФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Решение сделать татуировку во время беременности для 16-летней колумбийки Луизы Фернанды стало роковым. О нем она сожалеет каждый день. Мастер занес в организм инфекцию, которая оставила девушку инвалидом.

После нанесения татуировки молодая колумбийска почувствовала себя плохо. Сначала списывала состояние на болезненную процедуру и беременность, но через несколько дней стало понятно, что дело в другом.

День ото дня Луиза Фернанда чувствовала себя все хуже и хуже, пришлось обратиться к врачам. Медики диагностировал инфекцию, которая попала в организм, а после смогла проникнуть в спинной мозг. Вирус постепенно парализовал клетки, и молодая женщина перестала ходить.

Врачи удалили жидкость, образовавшуюся под татуировкой. А вскоре образовалась новая проблема – аппендицит. Прием антибиотиков привел к выкидышу.

- Я потеряла сына, которого вынашивала. Из-за лекарств произошел выкидыш, -делится горьким опытом Луиза Фернанда.

Оправившись от сильной депрессии, девушка написала свою историю в социальных сетях и призвала всех внимательнее относиться к своему здоровью.

Впереди у девушки сложная и дорогостоящая операция, на которую она собирает деньги. Чтобы восстановить здоровье потребуется сумма в 3,5 тысячи фунтов, примерно 300 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга
В Госдуме пообещали пересмотр или отмену приговоров после смягчения «экстремистской» статьи
В Греции началось уголовное преследование россиянина Винника
В США рассказали о подозреваемом в отправке ядовитых писем в Белый дом и Пентагон
Россельхознадзор требует остановить выпуск продукции «Петелинки»
Сообщение о бомбе в здании Мособлсуда оказалось ложным
Водителя «скорой» оштрафовали на 300 тысяч за неправильную парковку
Гейтс впервые за 24 года утратил лидерство в рейтинге самых богатых американцев
Венгрия не намерена отказываться от строительства новых энергоблоков АЭС «Пакш»
Глава Каталонии предложил премьеру Испании обсудить вопрос о самоопределении
Аркадий Дворкович стал президентом Международной шахматной федерации
Офицер украинской полиции погиб во время торжественной церемонии приема катера
Столтенберг заявил о создании в НАТО структуры наступательных киберсил
Названы регионы с самой низкой смертностью
Путин: необходимо стремиться к тому, чтобы в Сирии не было войск третьих стран
Военный эксперт обвинил США в создании террористической ячейки на Украине
В России за последние семь месяцев владельцы отелей заработали 143 млрд рублей
2019 год станет перекрестным годом России и Вьетнама
В Шотландии 60-летнюю бутылку виски оценили в 1 млн евро
Путин заявил, что Россию устроит цена 65-75 долларов за баррель нефти
Российские компании среднего бизнеса внедрят в свою работу искусственный интеллект
Брат Жерара Депардье заявил о готовности получить российское гражданство
Путин о Скрипале: он просто шпион — предатель Родины
В 2019 году запустят первую в мире пассажирскую капсулу «вакуумного поезда» Hyperloop
Путин пообещал, что Россия продолжит отвечать на санкции так, чтобы не навредить себе