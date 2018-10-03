Россельхознадзор требует остановить выпуск продукции «Петелинки»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-03T18:20:20+03:00

Ведомство ходатайствует о приостановлении деятельности фабрики на срок до 90 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Россельхознадзор подал в суд заявление о приостановлении деятельности АО «Петелинская птицефабрика», выпускающего продукцию под брендом «Петелинка». Предприятие входит в группу компаний «Черкизово».

В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что при исследовании частей одной из туш бройлеров с этого предприятия специалисты обнаружили многочисленные нарушения. В частности, сотрудники лаборатории ведомства обнаружили в образце сальмонеллы, листерии, а также антибиотик «Энрофлоксацин». По факту проведенной проверки Россельхознадзор выдал «Петелинской птицефабрике» постановление об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.

Ведомство ходатайствует о приостановлении деятельности фабрики на срок до 90 дней либо о наложении на «Петелинскую фабрику» штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

В заявлении ведомства также отмечается, что в мае 2018 года «Петелинская птицефабрика» уже была оштрафована за аналогичные нарушения. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей.