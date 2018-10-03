Россельхознадзор требует остановить выпуск продукции «Петелинки»
Россельхознадзор подал в суд заявление о приостановлении деятельности АО «Петелинская птицефабрика», выпускающего продукцию под брендом «Петелинка». Предприятие входит в группу компаний «Черкизово».
В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что при исследовании частей одной из туш бройлеров с этого предприятия специалисты обнаружили многочисленные нарушения. В частности, сотрудники лаборатории ведомства обнаружили в образце сальмонеллы, листерии, а также антибиотик «Энрофлоксацин». По факту проведенной проверки Россельхознадзор выдал «Петелинской птицефабрике» постановление об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.
Ведомство ходатайствует о приостановлении деятельности фабрики на срок до 90 дней либо о наложении на «Петелинскую фабрику» штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.
В заявлении ведомства также отмечается, что в мае 2018 года «Петелинская птицефабрика» уже была оштрафована за аналогичные нарушения. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей.