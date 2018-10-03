2018-10-03T18:55:43+03:00
Политика

Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию
Дарья ИВАШКИНА
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Георгий ПолтавченкоГеоргий ПолтавченкоФото: Александр ГЛУЗ
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Появилась информация о том, что Георгий Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в среду, 3 октября, глава нашего государства Владимир Путин встретился с Полтавченко и со своим полпредом в Северо-западном федеральном округе Александром Бегловым. По словам представителя Кремля, в ходе этой встречи российский лидер предложил нынешнему руководителю Северной столицы возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), а Беглову - стать исполняющим обязанности губернатора Петербурга до следующих выборов, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, слухи о возможном уходе Полтавченко со своего поста ходят уже давно. Например, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, которым политик был награжден в феврале, многие назвали предвестием его приближающейся отставки.

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Только что стало известно о том, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который возглавлял регион с 2011 года, отправлен в отставку. Владимир Путин, который сегодня посетил Северную столицу, предложил Полтавченко возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (подробности)

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