СЕГОДНЯ 18:55 2018-10-03T18:55:43+03:00

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Появилась информация о том, что Георгий Полтавченко покидает пост губернатора Санкт-Петербурга.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в среду, 3 октября, глава нашего государства Владимир Путин встретился с Полтавченко и со своим полпредом в Северо-западном федеральном округе Александром Бегловым. По словам представителя Кремля, в ходе этой встречи российский лидер предложил нынешнему руководителю Северной столицы возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), а Беглову - стать исполняющим обязанности губернатора Петербурга до следующих выборов, передает «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, слухи о возможном уходе Полтавченко со своего поста ходят уже давно. Например, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, которым политик был награжден в феврале, многие назвали предвестием его приближающейся отставки.

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