2018-10-03T20:00:31+03:00
Политика

В Госдуме напомнили Украине о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

Депутаты уверены, что протесты Украины по данному вопросу не будут браться во внимание и скоро Россия может возобновить свое членство в ПАСЕ
Ася РОМАНЧУК
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В Госдуме напомнили Украине о возможном возвращении России в ПАСЕВ Госдуме напомнили Украине о возможном возвращении России в ПАСЕФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава украинского МИД Павел Климкин выразил обеспокоенность возможным возвращение России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Одним из основных аргументов дипломата является то, что Россия «нанесла беспрецедентный удар по системе ценностей и принципов европейского порядка». В Госдуме уверены, что мнение украинской стороны не будет являться основным аргументом при принятии решения о возвращении нашей страны в организацию.

- Все уже порядком устали от навязывания украинской стороной участникам ПАСЕ антироссийской позиции. Украину не устраивает наша позиция о нахождении в организации с правом голоса. Украинских представителей в Ассамблее не устроило даже то, что мы по собственному желанию покинули организацию, - комментирует ФАН первый заместитель председателя ГД по международным делам Светлана Журова.

Россия сможет вернуться в ПАЕ, но при условии предоставления права голоса.

В Европарламенте активно обсуждают дальнейшее сотрудничество с РФ. Ведь после ухода России из совета пострадало в первую очередь «само европейское сообщество», отметила Журова.

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