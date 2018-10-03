Суд арестовал актера Михаила Фатеева за совращение подростка

СЕГОДНЯ 22:43 2018-10-03T22:44:18+03:00

Звезда «Глухаря» ближайшие два месяца проведет в СИЗО

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В среду, 3 октября, Кунцевский районный суд Москвы арестовал актера Михаила Фатеева, обвиняемого в совращении несовершеннолетнего подростка. Согласно принятому решению, 44-летний артист пробудет под стражей как минимум до 30 ноября.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Фатеева под стражу до 30 ноября», - сказал представитель Кунцевского суда ТАСС.

Стоит отметить, что слушания проходили в закрытом режиме.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Михаилу Фатееву были предъявлены обвинения по статьям «развратные действия» и «распространение порнографических материалов». По данным правоохранителей, летом актер познакомился у метро с 14-летним разносчиком газет и начал вести с ним переписку интимного характера. Он буквально засыпал мальчика своими порнографическими фото.