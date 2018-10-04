Умер лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман

СЕГОДНЯ 04:17 2018-10-04T04:44:10+03:00

Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался на 97-м году жизни

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В США 3 октября на 97-м году жизни умер выдающийся американский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман. О смерти профессора, в 1988 году получившего Нобелевскую премию за открытие мюонного нейтрино, сообщается на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, которую он возглавлял с 1978 по 1989 год.

В сообщении отмечается, что Леон Ледерман, «исследователь-новатор со страстью к научному образованию», мирно скончался в доме престарелых в городе Рексберг, штат Айдахо. Целых 60 лет из прожитых 96 он посвятил научной деятельности.

СПРАВКА «КП»

Леон Макс Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов. Его отец Морис Ледерман приехал в Штаты из Киева, а мать Минна Розенберг – из Одессы.

Закончил нью-йоркский Сити-колледж, в 1943 году получил степень бакалавра и отправился на фронт. После Второй мировой войны, в 1946 году, поступил учиться на физический факультет Колумбийского университета, защитил диссертацию по физике в 1951-м, а уже через семь лет стал профессором.

Ледерман открыл нейтральный каон, антидейтрон, ипсилон-мезон и мюоний, исследовал рождение лептонных пар в адронных столкновениях.

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