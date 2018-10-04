2018-10-04T04:44:10+03:00
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман

Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман скончался на 97-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман . Фото: WikipediaЛауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман . Фото: Wikipedia
Изменить размер текста:

В США 3 октября на 97-м году жизни умер выдающийся американский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман. О смерти профессора, в 1988 году получившего Нобелевскую премию за открытие мюонного нейтрино, сообщается на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, которую он возглавлял с 1978 по 1989 год.

В сообщении отмечается, что Леон Ледерман, «исследователь-новатор со страстью к научному образованию», мирно скончался в доме престарелых в городе Рексберг, штат Айдахо. Целых 60 лет из прожитых 96 он посвятил научной деятельности.

СПРАВКА «КП»

Леон Макс Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке, в семье еврейских иммигрантов. Его отец Морис Ледерман приехал в Штаты из Киева, а мать Минна Розенберг – из Одессы.

Закончил нью-йоркский Сити-колледж, в 1943 году получил степень бакалавра и отправился на фронт. После Второй мировой войны, в 1946 году, поступил учиться на физический факультет Колумбийского университета, защитил диссертацию по физике в 1951-м, а уже через семь лет стал профессором.

Ледерман открыл нейтральный каон, антидейтрон, ипсилон-мезон и мюоний, исследовал рождение лептонных пар в адронных столкновениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нобелевку – 2018 по физике дали за оптический пинцет: ее мог бы получить российский физик

В нынешнем году отмечены изобретения ученых, которые усовершенствовали и сами лазеры, и методы их применения (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Командование ВМС США предложило устроить демонстрацию силы Китаю в Тихом океане
ФБР арестовало подозреваемого в отправке «ядовитых писем» в Белый дом и Пентагон
Украина обвинила Россию в «краже» 30 тысяч вагонов и требует их вернуть
Главу Минобороны Украины не пустили на министерскую встречу НАТО
Комбат Пашинина рассказал, как российский актер воюет в Донбассе
Неизвестный открыл огонь по людям у ТЦ в Филадельфии, ранены пятеро
Глава Минобороны Грузии предложил создать новый центр НАТО в стране
Путин: Не хотелось бы, чтобы Европа выглядела как Болгария после отказа от «Южного потока»
Бутылку 60-летнего шотландского виски Macallan продали с молотка за $1,1 миллиона
РЖД планирует заменить плацкарты вагонами с местами-трансформерами
Суд арестовал актера Михаила Фатеева за совращение подростка
США полностью остановили поставки нефти в Китай