2018-10-04T05:35:49+03:00
Политика

Посол России в Вашингтоне встретится с замом госсекретаря США

Встреча пройдет 4 октября в госдепартаменте, причем она будет закрытой для прессы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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В четверг, 4 октября, у заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла запланирована встреча с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым.

Об этом свидетельствует обнародованный в среду график госдепартамента. Отмечается, что беседа заместителя Майка Помпео и российского дипломата пройдет в стенах американского внешнеполитического ведомства, начало в 16:00 по местному времени (23:00 мск).

О чем будут говорить Анатолий Антонов и Дэвид Хейл, не уточняется. Встреча пройдет за закрытой дверью, прессу туда не пустят.

Напомним, в конце августа посол России в США встречался в Москве со своим коллегой, американским послом в РФ Джоном Теффтом. Дипломаты обсудили российско-американские отношения, в частности – решение Вашингтона приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам.

А в середине сентября Анатолий Антонов рассказал, что американцы «из рук вон плохо» оформляют визы на въезд в Штаты для новых сотрудников российской дипмиссии.

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