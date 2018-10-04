Посол России в Вашингтоне встретится с замом госсекретаря США
В четверг, 4 октября, у заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла запланирована встреча с послом России в Вашингтоне Анатолием Антоновым.
Об этом свидетельствует обнародованный в среду график госдепартамента. Отмечается, что беседа заместителя Майка Помпео и российского дипломата пройдет в стенах американского внешнеполитического ведомства, начало в 16:00 по местному времени (23:00 мск).
О чем будут говорить Анатолий Антонов и Дэвид Хейл, не уточняется. Встреча пройдет за закрытой дверью, прессу туда не пустят.
Напомним, в конце августа посол России в США встречался в Москве со своим коллегой, американским послом в РФ Джоном Теффтом. Дипломаты обсудили российско-американские отношения, в частности – решение Вашингтона приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам.
А в середине сентября Анатолий Антонов рассказал, что американцы «из рук вон плохо» оформляют визы на въезд в Штаты для новых сотрудников российской дипмиссии.