Time: Трамп и Ким Чен Ын являются фаворитами на получение Нобелевской премии мира

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-04T11:24:13+03:00

Среди других вероятных претендентов на премию издание называет президента Южной Кореи, экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и Папу Римского Франциска

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Журнал Time назвал президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына «очевидными фаворитами» на получение Нобелевской премии мира за действия по денуклеаризации Корейского полуострова. Крупнейшая британская букмекерская контора Ladbrokes оценивает шансы американского лидера на победу как 5 к 2.

Среди других вероятных претендентов - президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон и Папа Римский Франциск. Пучдемон, который скрывается в Бельгии после референдума о независимости автономии в прошлом году, оценивается как 12 к одному. Вероятность победы Папы Римского оценивают в 16 к одному.

Также к фаворитам относят блогера из Саудовской Аравии Раифа Бадави, который отбывает наказание в тюрьме за "оскорбление Ислама через электронные каналы".

Кроме того, премию могут вручить и организации. Например, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев и Американскому союзу защиты гражданских свобод (ACLU).

Напомним, лауреата Нобелевской премии мира 2018 года назовут в пятницу, 5 октября.