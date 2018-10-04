Патрушев встретился в Токио с главой Совета нацбезопасности Японии

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-04T12:17:54+03:00

Секретарь Совбеза РФ и Сётаро Яти обсудили вопросы взаимодействия России и Японии в сфере безопасности

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В Токио секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти. Как сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ, стороны обсудили военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Николай Патрушев и Сётаро Яти обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России и Японии в сфере безопасности и укрепления доверия между странами. Отдельное внимание уделено обсуждению военно-политической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отмечается в сообщении.

Патрушев и Яти выразили настроенность на углубление российско-японских отношений по линии министерств иностранных дел и военных ведомств, а также органов безопасности.

Напомним, в прошлый раз встреча секретарей безопасности Японии и России состоялась в декабре прошлого года. Тогда Сётаро Яти приезжал с визитом в Москву