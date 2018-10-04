В МИД возмущены решением Литвы объявить год памяти лидера националистов

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-04T13:56:20+03:00

Мария Захарова во время выступления на брифинге завила, что Москва возмущена решением властей Литвы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Вильнюсе участник антисоветского сопротивления захоронен на одном кладбище с тысячами героями ВОВ

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Представитель МИД РФ Мария Захарова во время выступления на брифинге завила, что Москва возмущена решением властей Литвы объявить 2018-й год годом памяти одного из лидеров националистического формирования "Лесные братья", которое было образовано на территории страны после ВОВ.

По мнению Захаровой, правительство Литвы пытается исказить историю, сделав из главаря банды национального героя-мученика.

"Их руки по локоть в крови. И в этой связи не может не вызывать возмущение решение литовских властей объявить нынешний год годом памяти одного из главарей "Лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса", - заявила Представитель МИД.

Захарова напомнила, что 6 октября на кладбище Вильнюса запланировано торжественное перезахоронение останков Раманаускаса. По мнению российского политика, тот факт, что лидер националистов захоронен рядом с пятью тысячами советскими героями, является вопиющим.

Кроме того, Мария Захарова напомнила, судебный вердикт по фактам совершенных Адольфасом Раманаускасом военных преступлений против невооруженных мирных жителей не имеет срока давности.