2018-10-04T14:00:35+03:00
Происшествия

Дело Серебренникова передано в суд для рассмотрения по существу

Дата начала процесса пока неизвестна
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Следствие обвиняет Серебренников в хищении 133 миллионов рублейСледствие обвиняет Серебренников в хищении 133 миллионов рублейФото: REUTERS
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Уголовное дело, заведенное в отношении обвиняемого в мошенничестве режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии", в четверг, 4 октября, было передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила следователь, которая рассматривает жалобу на продление домашнего ареста худруку "Гоголь-центра"

"Сегодня дело было направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу", — сказала она.

Дата начала процесса пока неизвестна, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и самого Кирилла Серебренникова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.

Так, по версии следствия, режиссер и его сообщники похитили порядка 133 млн рублей бюджетных средств, которые были выделены на проект “Платформа”. Теперь обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

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