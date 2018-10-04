2018-10-04T15:06:18+03:00
В мире

В Новой Зеландии туристов оштрафуют за отказ в предоставления паролей от электронных устройств

Правоохранительные органы страны теперь вправе изучать и копировать данные с чужих гаджетов
Сакина НУРИЕВА
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Туристам, которые не предоставили пароли от своих электронных устройств сотрудникам таможенной службы, грозит крупный штрафТуристам, которые не предоставили пароли от своих электронных устройств сотрудникам таможенной службы, грозит крупный штрафФото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 октября текущего года в Новой Зеландии вступил в силу новый закон. Туристам, которые не предоставили пароли от своих электронных устройств сотрудникам таможенной службы, грозит крупный штраф в размере 5 тыс. новозеландских долларов (прим. - 215,4 тыс. рублей по нынешнему курсу).

Такая мера была принята с целью безопасности. По новому закону, сотрудники правоохранительных органов имеют право спросить у туристов пароли, изучть электронные устройства, а также при необходимости сделать копии данных.

К слову, члены Союза защиты гражданских свобод осудили новый закон и назвали его вторжением в частную жизнь.

"В современных смартфонах содержится много конфиденциальной информации, включая электронные письма, медицинские записи, личные фотографии и очень личные фотографии, - заявил представитель Союза защиты гражданских свобод Новой Зеландии Томас Бигл.

"Разрешение, которое дает таможникам право на изучение и захват информации, является серьезным вторжением в личную жизнь, как владельца, так и людей, с которыми он общался через устройства", - сказал Бигл.

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