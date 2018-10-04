2018-10-04T15:28:47+03:00
Наука

"Союз МС-08" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана

Космонавт Олег Артемьев и астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел чувствуют себя хорошо [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский космонавт Олег АртемьевРоссийский космонавт Олег АртемьевФото: скриншот с видео
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Экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" вернулся на Землю. В четверг, 4 октября, капсула успешно приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Джезказган. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом совершил посадку в 14:45 мск", - рассказал представитель ЦУП.

Экспедиция вернулась на Землю в День Космических войск, который празднуется в честь запуска первого искусственного спутника в 1957 году.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий. Судя по кадрам, все члены экипажа Международной космической станции чувствуют себя хорошо.

В настоящий момент на МКС остаются три человека - россиянин Сергей Прокопьев, американка Серена Ауньон и немец Александер Герст. Через неделю с Байконура стартует корабль "Союз МС-10", который доставит на орбиту следующую экспедицию в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, передает ТАСС.

Космонавты возвращаются на Землю.Команда экспедиции МКС-56 летит домой. На борту корабля "Союз МС-08" возвращается космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. И астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В космосе они были 197 дней.

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