"Союз МС-08" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана
Экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" вернулся на Землю. В четверг, 4 октября, капсула успешно приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Джезказган. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом совершил посадку в 14:45 мск", - рассказал представитель ЦУП.
Экспедиция вернулась на Землю в День Космических войск, который празднуется в честь запуска первого искусственного спутника в 1957 году.
Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий. Судя по кадрам, все члены экипажа Международной космической станции чувствуют себя хорошо.
В настоящий момент на МКС остаются три человека - россиянин Сергей Прокопьев, американка Серена Ауньон и немец Александер Герст. Через неделю с Байконура стартует корабль "Союз МС-10", который доставит на орбиту следующую экспедицию в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, передает ТАСС.
Космонавты возвращаются на Землю.Команда экспедиции МКС-56 летит домой. На борту корабля "Союз МС-08" возвращается космонавт Роскосмоса Олег Артемьев. И астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В космосе они были 197 дней.