"Союз МС-08" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-04T15:28:47+03:00

Космонавт Олег Артемьев и астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел чувствуют себя хорошо [видео]

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Экипаж спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-08" вернулся на Землю. В четверг, 4 октября, капсула успешно приземлилась в степи недалеко от казахстанского города Джезказган. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами NASA Ричардом Арнольдом и Эндрю Фойстелом совершил посадку в 14:45 мск", - рассказал представитель ЦУП.

Экспедиция вернулась на Землю в День Космических войск, который празднуется в честь запуска первого искусственного спутника в 1957 году.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий. Судя по кадрам, все члены экипажа Международной космической станции чувствуют себя хорошо.

В настоящий момент на МКС остаются три человека - россиянин Сергей Прокопьев, американка Серена Ауньон и немец Александер Герст. Через неделю с Байконура стартует корабль "Союз МС-10", который доставит на орбиту следующую экспедицию в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, передает ТАСС.