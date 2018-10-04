2018-10-04T16:43:45+03:00
Общество

Производство рыбы в Вологодской области увеличится в 10 раз за три года

Благодаря госпрограмме поддержки аквакультуры регион будет производить до 1000 тонн рыбы ежегодно
Лариса ПОЛЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Автор фото: Сергей ЮРОВАвтор фото: Сергей ЮРОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Олег Кувшинников посетил новую рыбохозяйственную ферму в Белозерском районе. Водный участок был предоставлен предпринимателю в 2015 году. Благодаря поддержке правительства области были закуплены мальки и уже в прошлом году производство товарной рыбы составило 15 тонн. К концу этого года объем производство форели достигнет 40 тонн.

«Несомненно, вологодская форель будет пользоваться спросом и войдёт в число товаров в рамках регионального бренда «Настоящий вологодский продукт», - подчеркнул Губернатор. - Инфраструктура Вологодской области позволяет успешно реализовывать проекты по рыборазведению. Для этого есть все необходимое: природно-климатические условия, развитая дорожная сеть, Волго-Балтийский судоходный канал, железнодорожные узлы, мощности для хранения продукции».

Сейчас в Вологодской области создан блок из пяти рыбоводных организаций, которые инвестируют средства на развитие аквакультуры. Они пользуются поддержкой по государственной программе, в частности получают субсидии на возмещение части затрат на производство. За два года количество выращенной в регионе товарной рыбы увеличилось на 17%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к соблюдению ДРСМД
Минобороны РФ опровергло слухи об отказе от шапок-ушанок
В Польше ученые обнаружили человеческие останки возрастом более 100 тысяч лет
«Если ты пролет, это не значит, что нужно летать»: Крымский мост прокомментировал инцидент на переправе
«Про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного»: в Совфеде прокомментировали обвинение в кибератаке на ОЗХО
Николай Караченцов госпитализирован с воспалением легких
В пятницу, 5 октября, в Центральном регионе России выпадет первый снег
Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой
Американский Минюст предъявил обвинения семерым сотрудникам российских спецслужб
Греф предложил создать цифровое министерство по чрезвычайным ситуациям
Вспышки чумы и лихорадки в России связали с работой грузинской лаборатории
Минобороны России потребовало от США и Грузии объяснить химоружие в центре имени Лугара
США пообещали помощь союзникам в связи с «кибератакой на ОЗХО»
В российской армии больше не будет шапок-ушанок и шерстяных пилоток
Депутата Киевсовета избили и облили краской в мэрии
Нидерланды заявили, что США предъявят России обвинения в кибератаках
"Союз МС-08" с тремя членами экипажа приземлился в степи Казахстана
На помощь заемщикам по ипотеке правительство направит еще 730 млн рублей
В отношении Facebook начато новое расследование по утечке данных
В Новой Зеландии туристов оштрафуют за отказ в предоставления паролей от электронных устройств
МИД РФ назвал шпиономанией обвинение Нидерландов в «кибератаке на ОЗХО»
МИД РФ ответил на обвинения Лондона о причастности ГРУ к кибератакам
МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ
Захарова заявила, что в будущем британские историки со стыдом будут вспоминать термин highly likely
ЕС намерена применить новую стратегию кибербезапасности
Президент Сербии отменил состояние полной боеготовности ВС республики
Порошенко предложил итальянцам представить «российский» референдум на Сардинии