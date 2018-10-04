Производство рыбы в Вологодской области увеличится в 10 раз за три года

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-04T16:43:45+03:00

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Губернатор Олег Кувшинников посетил новую рыбохозяйственную ферму в Белозерском районе. Водный участок был предоставлен предпринимателю в 2015 году. Благодаря поддержке правительства области были закуплены мальки и уже в прошлом году производство товарной рыбы составило 15 тонн. К концу этого года объем производство форели достигнет 40 тонн.

«Несомненно, вологодская форель будет пользоваться спросом и войдёт в число товаров в рамках регионального бренда «Настоящий вологодский продукт», - подчеркнул Губернатор. - Инфраструктура Вологодской области позволяет успешно реализовывать проекты по рыборазведению. Для этого есть все необходимое: природно-климатические условия, развитая дорожная сеть, Волго-Балтийский судоходный канал, железнодорожные узлы, мощности для хранения продукции».

Сейчас в Вологодской области создан блок из пяти рыбоводных организаций, которые инвестируют средства на развитие аквакультуры. Они пользуются поддержкой по государственной программе, в частности получают субсидии на возмещение части затрат на производство. За два года количество выращенной в регионе товарной рыбы увеличилось на 17%.