2018-10-04T17:35:29+03:00
Политика

«Про ГРУ мы услышим еще много нового и увлекательного»: в Совфеде прокомментировали обвинение в кибератаке на ОЗХО

По мнению сенатора Константина Косачева, Запад в очередной раз пытается делегитимизировать РФ
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Евгения ГУСЕВА
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали новые обвинения в адрес России. Как считает глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, обвинение в «кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)» является очередной попыткой делегитимизировать РФ, чтобы в дальнейшем применять против нее нелегитимные меры.

«Это должно создать у аудитории прочную ассоциацию России с негуманным оружием и с ее непрекращающимся тайным (но почему-то все время раскрываемым) вмешательством в дела западных демократий», - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, в настоящее время западные страны пытаются сделать из ГРУ «современный аналог "КГБ", которым пугали людей во времена холодной войны». При этом он предположил, что о ГРУ «мы услышим еще много нового и увлекательного в ближайшее время».

Также Константин Косачев объяснил, почему РФ обвиняют именно в хакерских атаках. «Доказать их источник и чью-либо причастность к таким атакам невозможно - значит, можно легко свалить на кого угодно», - подчеркнул политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд объявила о предотвращении «кибератаки на ОЗХО». По ее словам, еще 13 апреля четверо граждан РФ якобы предприняли попытку совершить кибернападение.

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