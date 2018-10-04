Опять ГРУ: Нидерланды выслали четырех россиян за шпионаж

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-04T16:04:50+03:00

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- Попытка атаки была осуществлена 13 апреля. В ходе нее сотрудники российских спецслужб пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО, - сказала во время пресс-конференции голландский министр обороны Анк Бейлевельд. По ее словам, спецслужбам королевства удалось получить доступ к телефонам и ноутбуками хакеров и таким образом вычислить их. В тот же день они были высланы из страны.

Бейлевелд утверждает, что все четверо работали на Главное разведывательное управление (ГРУ) и даже назвала их имена. Это некие Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. Кроме того, министр рассказала о том, что военная разведка России хотела украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Украине.

ПО СТОПАМ ПЕТРОВА И ЧЕПИГИ-БОШИРОВА

Голландия уже не первый раз фигурирует в делах, связанных с российскими шпионами в Европе. До этого Амстердам обвинял ГРУ в организации кибератак на Всемирное антидопинговое агентство в августе 2017 года. А еще буквально пару недель назад западные СМИ со ссылкой на расследование портала Bellingcat писали, что в Нидерландах арестовывали Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении Скрипалей. По словам расследователей, мужчин задержали весной этого года. Скорее всего, пишет издание, они направлялись в швейцарскую химлабораторию в городе Шпиц, и при них также была «хакерская техника». Однако из доказательств у Bellingcat имеются лишь материалы швейцарских СМИ о задержании каких-то двух российских спецагентов, следивших за лабораторией в Шпице. Поэтому интернет-сыщики допустили, что Петров с Бошировым могли попасться голландским правоохранителям по другому делу.

Голландский министр обороны Анк БейлевельдФото: REUTERS

ВСЕ НИТИ ВЕДУТ К СКРИПАЛЯМ

Минобороны Голландии не связывает Петрова и Боширова с высланными россиянами. Однако местные СМИ отмечают, что именно тогда, когда «ГРУшники» находились в королевстве, ОЗХО работала над докладом по так называемому «Новичку». Химическая лаборатория в швейцарском городе Шпиц тоже, как известно, помогает расследовать пресловутые химатаки в Сирии и отравление в Солсбери.

СЕРИАЛ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Запад продолжает действовать в рамках логики шоу-бизнеса и информационной войны, - рассказал «КП» директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. - Тема российской хакерской, шпионской и химической угрозы пользуется в США и Европе большой популярностью. Соответственно, эту тему можно и нужно развивать. Тем более, что все очень красиво складывается вокруг дела Скрипалей. Не исключаю, что Нидерланды решили подключиться ко всему этому по просьбе какой-то третьей стороны.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

- Странно, что нам все это рассказывают именно сейчас, - говорит бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт ООН Игорь Никулин. - Такое впечатление, что они просто искали зацепки, которые бы хорошо ложились под их версию. А на это нужно время. Понятно, что нас подводят под то, что эти два персонажа (Петров и Боширов - Ред.) действительно являются кадровыми сотрудниками ГРУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сценарист Дмитрий Лемешев: Авторы «дела Скрипалей» из драмы сделали комедию

Ожидая новых серий расследования про «отравителей Скрипалей» Александра Петрова и Руслана Боширова, вбросов британских СМИ в стиле шпионских триллеров, «КП» решила поговорить о киношном эффекте происходящего с тем, кто досконально знает сценарное мастерство. Этой осенью на Первом канале как раз выйдет новый сериал «Алиби» (обещает стать хитом), где главный герой талантливо и креативно отмазывает своих клиентов от всяких подозрений. Потому мы решили обсудить алиби Петрова и Боширова, да и вообще все происходящее в «деле Скрипалей» с автором сценария сериала «Алиби» и полнометражных лент «Околофутбола», «Sex, кофе, сигареты» Дмитрием Лемешевым (подробности)