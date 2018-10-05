2018-10-05T06:56:03+03:00
Экономика

СМИ узнали о планах Сбербанка купить разработчика систем распознавания речи

По данным Reuters, сумма сделки по приобретению ЦРТ может составить около 5 миллиардов рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сбербанк может купить разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий» (ЦРТ)Сбербанк может купить разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий» (ЦРТ)Фото: REUTERS
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Сбербанк планирует купить у структур Газпромбанка разработчика систем распознавания речи «Центр речевых технологий» (ЦРТ), причем сумма сделки может составить около 5 миллиардов рублей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом переговоров по приобретению ЦРТ.

По данным собеседников издания, сделка может быть закрыта уже в конце текущего или в начале следующего года. При этом два из них указали, что после этого Сбербанк сможет создать собственную биометрическую платформу, конкурирующую с запущенной Банком России Единой биометрической системой.

Агентство отмечает, что Сбербанк уже тестировал технологии ЦРТ: в прошлом году он запустил проект, позволяющий идентифицировать по голосу клиентов, которые звонят в колл-центр.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, система распознавания лиц Сбербанка за месяц работы в московском метро помогла поймать более 40 преступников.

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