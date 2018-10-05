2018-10-05T08:31:36+03:00
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока 2»

Киев планирует потребовать от российского стороны компенсацию в размере 12 млрд долларов
Денис СУХОВ
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В «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока 2»В «Нафтогазе» рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока 2»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У «Нафтогаза Украины» есть «план Б» на случай запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

По его словам, Киев уже подал в Международный арбитраж иск на 12 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, который будет причинен в результате простоя украинской газотранспортной системы после запуска «Северного потока-2» и окончания срока действия транзитного контракта после 2019 года.

В эфире украинского «Пятого канала» Витренко подчеркнул, что в данном случае речь идет о «компенсации недополученной тарифной выручки», а не об уровне тарифа на транзит как такового.

В июле «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, размер требований компания оценила в 11,58 млрд долларов.

В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома и «Нафтогаза» по контрактам на поставку и транзит газа, обязав российский холдинг выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов

В «Газпроме» заявили, что решения были приняты с грубыми процессуальными нарушениями и сейчас добиваются полной отмены вердикта по «транзитному» спору. Одновременно российская компания инициировала в Стокгольмском арбитраже процедуру досрочного расторжения всех контрактов с «Нафтогазом».

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