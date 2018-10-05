В Таиланде закрыли знаменитый пляж Ди Каприо
В Таиланде было решено закрыть для туристов знаменитый пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Ле. Туристам он известен, как пляж Леонардо Ди Каприо. Именно там снимали знаменитый фильм «Пляж».
В департаменте национальных парков и охраны природы Таиланда отметили, что пляж будет недоступен туристам неопределенный срок.
Изначально планировалось, что пляж будет ограничен для посещения туристами с июня по сентябрь, а затем запрет продлили до ноября.
Основная причина, которая заставила закрыть место отдыха – это слишком большой наплыв туристов и нарушение экологического баланса.
Ежедневно пляж посещают до шести тысяч отдыхающих с курортов, расположенных на островах Пхи-Пхи, Пхукет и Краби.
Наплыв туристов привел к тому, что началось вымирание кораллов в окрестностях. Экологи просчитали, что экосистема пляжа должна восстановиться в течение полугода, но пока данный срок является не окончательным и перепроверяется экспертами.
«Экосистема и физическая структура пляжа все еще не вернулись к своему исходному состоянию», — отметили в департаменте.
Доля туризма в экономике Таиланда — 12%. Власти страны выражают обеспокоенность большим наплывом отдыхающих, с каждым годом становится все сложнее контролировать экосистему страны, сообщает телеканал «360».