В Таиланде закрыли знаменитый пляж Ди Каприо

СЕГОДНЯ 08:58 2018-10-05T09:06:21+03:00

В Таиланде закрыли для туристов знаменитый пляж Леонардо Ди Каприо Фото: Александр БОЙКО

Местные власти пришли к выводу, что прибрежной территории нужно дать время для отдыха и восстановления

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В Таиланде было решено закрыть для туристов знаменитый пляж Майя на острове Пхи-Пхи-Ле. Туристам он известен, как пляж Леонардо Ди Каприо. Именно там снимали знаменитый фильм «Пляж».

В департаменте национальных парков и охраны природы Таиланда отметили, что пляж будет недоступен туристам неопределенный срок.

Изначально планировалось, что пляж будет ограничен для посещения туристами с июня по сентябрь, а затем запрет продлили до ноября.

Основная причина, которая заставила закрыть место отдыха – это слишком большой наплыв туристов и нарушение экологического баланса.

Ежедневно пляж посещают до шести тысяч отдыхающих с курортов, расположенных на островах Пхи-Пхи, Пхукет и Краби.

Наплыв туристов привел к тому, что началось вымирание кораллов в окрестностях. Экологи просчитали, что экосистема пляжа должна восстановиться в течение полугода, но пока данный срок является не окончательным и перепроверяется экспертами.

«Экосистема и физическая структура пляжа все еще не вернулись к своему исходному состоянию», — отметили в департаменте.

Доля туризма в экономике Таиланда — 12%. Власти страны выражают обеспокоенность большим наплывом отдыхающих, с каждым годом становится все сложнее контролировать экосистему страны, сообщает телеканал «360».