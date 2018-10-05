СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-05T09:12:56+03:00

Появилось видео столкновения маршрутки и автобуса в Тверской области Фото: vk.com

Жертвами столкновения маршрутки и автобуса вблизи населенного пункта Некрасово стали 13 человек, еще 17 пострадали

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В сети появилось видео столкновения маршрутки и автобуса вблизи поселка Некрасово Калининского района Тверской области. Жертвами крупного ДТП стали 13 человек, еще как минимум 17 госпитализированы с различными травмами.

Лобовое столкновения маршрутного такси и автобуса произошло на трассе Ржев-Тверь. По всей видимости, водитель маршрутки Ford Transit выехал на встречную полосу, где протаранил рейсовый ЛИАЗ.

На записи с места происшествия видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения, левая сторона маршрутки фактически уничтожена сильнейшим ударом.

«Последние данные по ДТП: 17 пострадавших, в том числе 13 погибших, четверо доставляются в лечебные учреждения», - цитирует РИА Новости представителя оперативного штаба на месте аварии.

Для эвакуации пострадавших МЧС направило в регион санитарный вертолет Ми-8.