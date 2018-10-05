Центробанк отозвал лицензию у банков «Флора-Москва» и «КОР»

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-05T09:32:34+03:00

Причиной приостановки деятельности кредитных организаций стали грубые нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

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Центробанк отозвал лицензии у баков «Флора-Москва» и «КОР», являющихся участниками системы страхования вкладов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, бизнес-модель волгоградского банка «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц: ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с бенефициарами банка, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Кроме того, во втором квартале 2018 года резко возросло число проводимых банком сомнительных операций.

«Выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям», - подчеркнули в ЦБ.

Также 5 октября Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Флора-Москва». Последний в течение долгого времени находился в поле зрения регулятора в связи с проведением транзитных и подозрительных операций, связанных с обналичиванием средств или выводом их за рубеж. Несмотря на неоднократные меры воздействия со стороны регулятора, банк продолжал вовлекаться в сомнительную деятельность клиентов и нарушать законодательство в сфере противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

В банки назначена временная администрация на срок до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора.