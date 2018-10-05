В Госдуме рассказали, кого могут бить электрошокерами охранники метро

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-05T09:36:18+03:00

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В Госдуме продолжают работать над законопроектом, который разрешит охранникам на общественном транспорте применять электрошокер. Ко второму чтению парламентарии добавили пояснение против кого не может применяться данное оружие.

Охранники не смогут использовать шокер в отношении женщин, детей и инвалидов. Но только в том случае, если они не совершают вооруженное нападение на охраняемый объект. В случае хулиганства или преступных действий данное оружие может применяться в отношении всех людей.

В проекте появилась еще одна норма, добавленная кабмином: сотрудников ведомственной охраны Минтранса предлагают вооружить боевыми пистолетами.

Указанные изменения предлагают внести в статью 12.3 закона «О транспортной безопасности», сообщает газета «Известия».

Документ отразится на работе не только вневедомственной охраны Минтранса, но и компаний, которые охраняют аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные вокзалы и поезда, электрички и метрополитен, а также автовокзалы и станции.

Охранники смогут использовать не только электрошокеры, но и газовое оружие, искровые разрядники.