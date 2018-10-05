Ученые: Одна из исследовательских программ Пентагона похожа разработку биологического оружия

СЕГОДНЯ 11:55 2018-10-05T11:55:51+03:00

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Международная группа ученых пришла к выводу, что одна из исследовательстких программ министерства обороны США похожа на разработку биологического оружия и способов его доставки.

Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг на сайте журнала Science.

Речь идет о программе Insect Allies («Насекомые союзники»), разрабатываемой в Управлении перспективных исследовательских проектов (DARPA). Официальная цель - разработать метод, который позволит заражать сельскохозяйственные культуры вирусом, редактирующим геном растений для повышения их устойчивости.

Предполагается, что вирус будет распространяться с помощью насекомых. По заверениям DARPA, программа призвана укрепить продовольственную безопасность США и защитить сельское хозяйство от различных угроз, таких как засухи, болезни и даже применение биологического оружия другими государствами. Исследования ведутся с ноября 2016 года, к настоящему моменту на них потрачено 27 млн долларов.

Однако у специалистов из Университета Монпелье (Франция), Института эволюционной биологии Макса Планка и Фрайбургского университета (Германия) появиись к программе серьезные вопросы — ученые уверены, что практическое такие разработки могут иметь только весьма ограниченное применение в сельском хозяйстве. В то же время достаточно небольших коррективов, чтобы применить Insect Allies для создания нового класса биологического оружия.

В частности, ученых озадачивает применение для заявленных целей насекомых, которых трудно контролировать и разводить в чрезвычайных ситуациях. Гораздо логичнее и проще было бы использовать простое опрыскивание, считают специалисты.

«Данную программу могут широко воспринимать как попытку создания с целью причинения вреда биологических возбудителей и средств их распространения, если это правда, то это является нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», - резюмируют авторы статьи.