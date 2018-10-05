2018-10-05T15:49:25+03:00
В мире

В Индии двое мужчин изнасиловали женщину во время купания в священной реке Ганг

Насильники вытащили пострадавшую на берег и надругались над ней
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полиция уже ищет преступников.Полиция уже ищет преступников.Фото: www.youtube.com
Изменить размер текста:

45-летнюю жительницу Индии во время омовения в святой реке Ганг изнасиловали двое неизвестных мужчин. Преступники вытащили пострадавшую из реки на берег, надругались над ней и ретировались в неизвестном направлении.

Женщина смогла добраться до ближайшего участка полиции, где написала заявление о нападении. Однако полицейские, узнав о случившимся, отказались принимать какие-либо меры.

За короткое время новость облетела весь мир. Она вызвала гневные комментарии, в которых люди призывали устроить самосуд над насильниками, а также бойкотировать полицейский участок, в который обратилась женщина.

После этого местная полиция все-таки решила заняться расследованием преступления. В результате обоих насильников задержали, сообщает Daily Mail.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24