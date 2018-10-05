В Индии двое мужчин изнасиловали женщину во время купания в священной реке Ганг

СЕГОДНЯ 15:49 2018-10-05T15:49:25+03:00

Насильники вытащили пострадавшую на берег и надругались над ней

Изменить размер текста: A A

45-летнюю жительницу Индии во время омовения в святой реке Ганг изнасиловали двое неизвестных мужчин. Преступники вытащили пострадавшую из реки на берег, надругались над ней и ретировались в неизвестном направлении.

Женщина смогла добраться до ближайшего участка полиции, где написала заявление о нападении. Однако полицейские, узнав о случившимся, отказались принимать какие-либо меры.

За короткое время новость облетела весь мир. Она вызвала гневные комментарии, в которых люди призывали устроить самосуд над насильниками, а также бойкотировать полицейский участок, в который обратилась женщина.

После этого местная полиция все-таки решила заняться расследованием преступления. В результате обоих насильников задержали, сообщает Daily Mail.