2018-10-05T14:20:46+03:00
Наука

Ученые рассказали о пользе винограда для профилактики рака

Вещество содержащееся в ягодах помогает справляться с опухолью в легких
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые обнаружили способность винограда бороться с раковыми клеткамиУченые обнаружили способность винограда бороться с раковыми клеткамиФото: Марина СИЗОВА
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О пользе фруктов и ягод для здоровья известно давно, однако ученые продолжают исследовать особенности отдельных плодов и выявлять все новые свойства. Так, группа ученых из Женевского университета выяснила, что фенольное соединение ресвератрол, содержащееся в винограде, обладает полезными свойствами для борьбы с раком легких. Для этого специалистам пришлось провести опыт на лабораторных мышах.

В ходе эксперимента ученые разделили грызунов на четыре группы. Мышей из первой группы подвергли воздействию канцерогена, который содержится табачном дыме, а также воздействию ресвератрола. Грызунов из второй группы подвергли только канцерогену. В третьей группе мышам достался только ресвератрол, а в четвертой — мышам в раковой опухолью не давали ни того, ни другого.

В результате исследование показало, что у мышей, которым в качестве лечения давали ресвератрол, опухоль уменьшилась на 45% в отличие от тех, кому вещество не давали. При этом специалисты установили, что ресвератрол гораздо более эффективен при доставке вещества через нос, в отличие от орального приема, передает сайт argumenti.ru.

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