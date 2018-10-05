В Испании туристов могут оштрафовать на 30 тысяч евро из-за дрона

СЕГОДНЯ 14:47 2018-10-05T14:47:24+03:00

В Испании туристов могут оштрафовать на 30 тысяч евро за использование дрона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путешественники потеряли контроль над аппаратом, и он упал на крышу собора

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Полиция испанской Севильи изъяла у туристов дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы, а затем упал на крышу Кафедрального собора Севильи. Владельцами аппарата оказались путешественники из Нидерландов. Они признались, что запустили беспилотник из окна своего отеля, однако в какой-то момент потеряли управление над ним.

Сообщение в полицию поступило от службы безопасности Севильского кафедрального собора. Его сотрудники рассказали, что к ним обратились двое туристов с просьбой вернуть им беспилотник, местонахождение которого они установили по GPS.

Прибывшая на место происшествия полиция нашла дрон, однако возвращать владельцам его не стала. Стражи порядка составили протокол и рассказали туристам, что на территории государства использовать летательные аппараты в целях развлечения запрещено. Для использования дрона необходимо получить специальное разрешение.

Теперь туристам грозит штраф в размере от 600 до 30 тысяч евро, пишет сайт «Свободная пресса».