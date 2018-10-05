В Испании туристов могут оштрафовать на 30 тысяч евро из-за дрона
Полиция испанской Севильи изъяла у туристов дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы, а затем упал на крышу Кафедрального собора Севильи. Владельцами аппарата оказались путешественники из Нидерландов. Они признались, что запустили беспилотник из окна своего отеля, однако в какой-то момент потеряли управление над ним.
Сообщение в полицию поступило от службы безопасности Севильского кафедрального собора. Его сотрудники рассказали, что к ним обратились двое туристов с просьбой вернуть им беспилотник, местонахождение которого они установили по GPS.
Прибывшая на место происшествия полиция нашла дрон, однако возвращать владельцам его не стала. Стражи порядка составили протокол и рассказали туристам, что на территории государства использовать летательные аппараты в целях развлечения запрещено. Для использования дрона необходимо получить специальное разрешение.
Теперь туристам грозит штраф в размере от 600 до 30 тысяч евро, пишет сайт «Свободная пресса».